Basket (Nationale 1). D'où va donc repartir le Caen Basket Calvados ?

De l'effectif 2019-2020 du Caen Basket Calvados, il ne va rester que trois anciens à la reprise : Bryson Pope, Aurélien Rigaux et Florian Thibedore. Avec un groupe renouvelé à 70 %, le CBC pourra-t-il faire autrement que repartir sur un tout nouveau projet de jeu la saison prochaine ? Ce n'est en tout cas clairement pas la volonté affichée par l'entraîneur Fabrice Courcier.

"On aurait aimé garder plus de joueurs, expose-t-il. Mais William Pfister est parti à Saint-Quentin alors qu'on souhaitait le conserver, par exemple. Dans notre volonté de jouer, poursuit le coach, je souhaite une manière de défendre forte et en attaque, on doit progresser niveau fluidité et adresse." Les grands principes sont définis.