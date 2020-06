Caen. Dépistage du Covid-19: ouverture d'un drive piéton gratuit

Covid-19 ou pas ? Dès ce mardi 23 juin, on pourra se faire dépister sans ordonnance au centre-ville de Caen. L'Agence régionale de santé annonce la mise en place d'un premier "drive" piéton de dépistage, gratuit, place Bouchard. Il est animé par l'association Urgences Infirmières 14, déjà à l'œuvre sur le drive installé sur la parking du Zénith de Caen. On peut s'y présenter sans rendez-vous, muni d'une carte d'identité et d'une carte vitale, du mardi au samedi, de 14 h à 18 h.