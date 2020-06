Le Havre. Docker enlevé et tué : près de 3 000 personnes lui rendent hommage

Il y avait du monde. Environ 2 700 personnes ont participé, le samedi 20 juin, à une marche blanche au Havre (Seine-Maritime) en hommage au docker enlevé et tué le 12 juin et dont le corps a été retrouvé à Montivilliers. Cette manifestation s'est déroulée "dans le calme", a indiqué à l'AFP la préfecture de Seine-Maritime. La marche blanche a réuni de nombreuses familles, des militants CGT, dont une centaine de syndicalistes venus des ports de Marseille, Bordeaux, La Rochelle, Lorient et Rouen, a constaté une correspondante de l'AFP. En tête du cortège, une grande banderole a été déployée : "l'insoutenable. La perte de notre colosse Allan au cœur d'or. Un papa exemplaire, un homme aimé de tous". Dans un communiqué, la Fédération nationale des ports et docks de la CGT avait fait aussi part de "son émotion" face à cet "assassinat dans des circonstances odieuses et lâches". "Plus jamais de tels actes ne doivent se reproduire à l'encontre d'un ouvrier docker, d'un travailleur portuaire, d'un travailleur militant de la CGT", poursuit le communiqué. La fédération nationale des ports et docks avait également appelé à un arrêt de travail de 24 h dans l'ensemble des ports de France, à partir de ce samedi 20 juin, 6 h. Le jeudi 18 juin, une information judiciaire, "notamment du chef d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire suivi de mort en bande organisée", a été ouverte.

La victime avait été mise en examen en juillet 2018 pour association de malfaiteurs en vue de la préparation de crimes ou de délits, "en lien avec un trafic de produits stupéfiants sévissant sur la zone portuaire", a précisé le parquet. Le docker avait été laissé libre sous contrôle judiciaire. Les faits datent de 2017 et l'affaire est toujours en cours d'instruction.