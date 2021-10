Rouen. Avec One man bègue, Valentin Reinehr veut désinhiber gaiement

Révélé par l'émission La France a un incroyable talent diffusée sur M6 en 2019, où il finit deuxième, Valentin Reinehr se produit les mercredi 24 et jeudi 25 juin à 20 heures, au Théâtre à l'ouest à Rouen, avec une nouvelle version de son premier one-man-show. La particularité de cet artiste, c'est son bégaiement apparu soudainement à l'âge de 4 ans, à la suite d'un traumatisme. Le jeune homme de 26 ans originaire de Gaillon (Eure) a décidé de faire de ce handicap une force : "J'ai toujours été attiré par la scène et j'ai choisi de tirer parti de mon bégaiement pour faire tomber des préjugés sur le handicap, mais surtout pour faire rire." L'humoriste mise sur l'autodérision pour défendre ses idées et son identité : "Dans ce spectacle, je raconte mon parcours de bègue, mes embûches, mais aussi la bienveillance des autres. Le bégaiement fait partie de moi et je combats les thérapies. Il importe bien sûr de se faire comprendre, mais je lutte contre les méthodes qui mènent à la robotisation. Je tiens à rester naturel."

Pratique. De 16 à 20 €. theatrealouest.fr