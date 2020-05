L'Aigle. Musique et Covid-19 : Aalas sort son nouvel EP avec Pangolin Records

Installé à L'Aigle, Aalas (bassiste du groupe rock-garage Ornais "Tendresse") sort jeudi 28 mai son nouvel EP "Nowhere is the next place to live in", aux sonorités électroniques, en lien avec le label éphémère "Pangolin Records", qui est né à La Ferté-Macé pour promouvoir les créations musicales nées durant le confinement lié au Covid-19 !

Aalas n'est autre que l'acronyme de "American association for laboratory animal science"