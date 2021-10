Des motards en excès de vitesse

De nouveaux excès de vitesse dans la région ce week-end !

154 km/h au lieu de 90 entre Argentan et Flers au niveau de Pointel pour ce motard âgé de 30 ans, 138 km/h au lieu de 90 pour ce pilote de moto, âgé de 26 ans, flahsé par les gendarmes à Teurthéville-Hague. Ces deux pilotes n'ont plus de permis et seront convoqués devant la justice.

Permis non retiré, du fait de sa nationalité, pour ce motard britannique, contrôlé à 151 km/h au lieu de 90 au niveau de St-James. l'homme 59 ans sera convoqué devant la justice.