[Actualisé] Le Havre. 1,4 tonne de cocaïne saisie dans un conteneur : trois personnes interpellées

Trois personnes ont été interpellées au Havre après la saisie d'1,4 tonne de cocaïne, a-t-on appris ce lundi 18 mai. La drogue était enfermée dans une quarantaine de sacs de sport qui se situaient dans un conteneur.

C'est à la suite d'un travail d'enquête qu'un poids lourd transportant un conteneur suspect en provenance du Honduras est ciblé par les agents havrais. "Après passage au scanner, les douaniers détectent la présence d'une masse anormale au milieu d'un chargement de café", précise le ministère de l'Action et des comptes publics, le mardi 19 mai, dans un communiqué de presse.

Déjà connues de la justice

Les trois personnes ont été interpellées le jeudi 14 mai et déférées à Lille, devant le parquet de la juridiction inter-régionale spécialisée. Il s'agit d'un docker né en 1987 et de deux autres personnes nées en 1995 et en 2000, qui sont "connues de nos services mais pas pour des faits de cette ampleur", a indiqué une source policière à l'Agence France presse.

Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des comptes publics, félicite les douaniers et souligne que "cette saisie de cocaïne est la 3e plus importante réalisée par la douane en métropole ces sept dernières années. C'est une perte sèche de plus de 100 millions d'euros pour le réseau criminel qui en a organisé le transport."