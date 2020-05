La Hague. Un jeune en mer accroché bloqué sur un rocher puis ramené sur la terre ferme 

Un jeune de 15 ans a été secouru ce samedi 16 mai en fin d'après-midi au lieu-dit Le Fort à hauteur de Saint-Germain-des-Vaux, dans la Hague, alors qu'il rencontrait des difficultés en mer, le pied gauche bloqué dans un rocher à environ 30 mètres de la côte, selon les sapeurs-pompiers. De nombreux moyens ont été déployés pour lui venir en aide (ambulance, embarcation de sauvetage sapeurs-pompiers et SNSM, hélicoptère de la sécurité civile et de la marine...), le jeune homme a finalement été débloqué par un kayakiste et ramené sur la terre ferme par un bateau de pêche-promenade. Il a ensuite été transporté à l'hôpital Pasteur de Cherbourg par les sapeurs-pompiers.