Coronavirus : vos questions, nos réponses. Quels titres de séjours sont prolongés ? Qui fixe les nouveaux rendez-vous ?

Question : "Mon titre séjour expire le 13 juin, j'avais pris un rendez-vous pour le renouveler le 5 mai, mais ce rendez-vous a été annulé à cause de l'épidémie. Est-ce que mon titre séjour est prolongé de trois mois et dois-je attendre que la préfecture me fixe un nouveau rendez-vous ?"

Réponse : Les services des titres de séjour reprennent généralement du service à partir du lundi 18 mai, dans les différentes préfectures de notre région.

Plusieurs aspects à votre question. D'abord, l'ensemble des titres de séjour qui ont expiré depuis le 16 mars et jusqu'au vendredi 15 mai ont déjà été prolongés de trois mois et sont prolongés de trois mois supplémentaires, c'est-à-dire qu'il y a une prolongation totale de six mois. Avec votre échéance au 13 juin, vous n'êtes pas dans ce timing, et vous allez devoir refaire votre titre de séjour.

Ainsi, si vous aviez un rendez-vous qui a été annulé durant le confinement, c'est à vous de reprendre un rendez-vous. Vous pouvez le faire en allant sur le site internet de votre préfecture.