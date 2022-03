Normandie. Le masque normand, une marque déposée et un site de vente en ligne

Des masques, des visières de protection, des surblouses et bientôt des élastiques. Les sociétés Lécuyer, basée à Lisieux, dans le Calvados, et Fantex Industrie, implantée à Flers, dans l'Orne, ont récemment adapté leurs productions pour faire face à l'épidémie de Covid-19.

La filière textile, indispensable à la Normandie

Regroupées derrière la marque déposée Le masque normand, ces deux sociétés spécialisées traditionnellement dans la production de rubans, sangles et élastiques, s'adressent désormais aux particuliers via un site de vente en ligne. "Il y a une vraie demande", explique Charles Odend'hal, le PDG. Pour en arriver là, il a fallu réorienter les activités et réorganiser les outils de production. Bilan aujourd'hui : Fantex Industrie produit plusieurs dizaines de millions de mètres d'élastique par semaine. Et n'a pas encore atteint sa capacité maximum de production.

Chaque semaine, plusieurs dizaines de millions de mètres d'élastique sont produits ici. - DR

Un rebond bienvenu pour la société, comme pour la filière textile en Normandie. "Ce que révèle cette crise, c'est l'importance de cette industrie, du concret, du réel", souligne Charles Odend'hal.

Une belle revanche aussi pour Lécuyer et Fantex Industrie, qui ont toutes deux dans le passé fait face à des procédures de liquidation judiciaire.

Les masques sont assemblés en Normandie. - DR