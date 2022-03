Covid-19. Un décès de plus en Normandie dans la Manche ce dimanche

L'épidémie de Covid-19 se stabilise en Normandie. Dans son dernier bilan du dimanche 3 mai 2020, l'Agence régionale de santé (ARS) fait état d'un décès supplémentaire à l'hôpital dans la Manche, ce qui porte à 352 le nombre total de victimes du nouveau coronavirus dans les hôpitaux de la région depuis le début de la crise sanitaire.

Des hospitalisations stables

Les hospitalisations, quant à elles, sont stables sur 24h. 575 personnes sont hospitalisées avec la maladie en Normandie dimanche soir, soit une de plus qu'hier mais la tendance reste à la baisse sur trois jours (-2,04 %).

Parmi elles, 86 sont en réanimation, là aussi une de plus qu'hier, mais la baisse sur les dernières 72h reste significative (-9,47 %). 32 nouveaux cas ont été confirmés dans la région en 24h, soit 2860 depuis le 24 février. Des chiffres qui ne reflètent pas exactement la circulation du virus puisque les tests ne sont pas encore systématiques.

Aucune évolution sur le nombre de personnes qui sont retournées à domicile guéries. Elles sont toujours 1094 en Normandie.

Dans les Ehpad de la région, rien n'a changé non plus dans les dernières 24h. 132 ont déclaré au moins un cas de Covid-19 et 71 ont des cas groupés. 230 décès ont été enregistrés pour des résidents, soit dans l'établissement, soit à l'hôpital. Dans ce cas, l'ARS précise que les décès sont également reportés dans les 351 victimes à l'hôpital.