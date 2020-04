[Carte interactive] Normandie. Déconfinement : découvrez la zone de 100 km autour de chez vous

Après le lundi 11 mai, il sera possible de circuler librement, mais pas à plus de 100 kilomètres de chez soi. Une mesure annoncée par le Premier ministre, le mardi 28 avril. Il sera possible de circuler "librement, sans attestation, sauf […] pour les déplacements à plus de 100 km du domicile, qui ne seront possibles que pour un motif impérieux, familial ou professionnel".

L'objectif de cette mesure est de limiter les déplacements interrégionaux et interdépartementaux, et donc le déplacement du virus.

Dans quel rayon je pourrai me déplacer ?

Tendance Ouest vous propose une carte qui indique le rayon de 100 km dans les grandes villes de la région et divisée entre chaque département. Les distances présentées ici sont celles à vol d'oiseau. Aucune précision n'a été donnée par le gouvernement concernant le calcul de ces 100 km.

La carte est interactive. Vous la voyez vide ? C'est normal. Il suffit de sélectionner le département que vous souhaitez voir en ouvrant le menu. Vous pourrez alors découvrir les villes qui vous intéressent, département par département.

Plusieurs outils sur Internet

Plusieurs autres outils sont faciles d'accès sur Internet pour connaître l'ampleur de cette fameuse zone.

Par exemple, le site Geoportail vous permet de connaître cette distance à partir de l'adresse de votre domicile. Pour procéder, il suffit de renseigner une adresse, d'ajouter la distance de 100 km et de demander d'afficher "l'Isodistance". Une couleur s'affichera sur la carte, représentant le rayon dans lequel vous aurez l'autorisation de vous déplacer.

Il est possible de se rediriger vers un autre site : Rayon d'action. Cliquez sur votre lieu de résidence sur la carte, puis inscrivez le nombre de kilomètres, comme indiqué sur la photo ci-dessous.

Tutoriel d'utilisation de Rayon d'action -

Une autre carte interactive pourra vous servir. Ici, il suffit d'inscrire le nom de sa commune pour découvrir le périmètre dans lequel vous serez autorisés à vous déplacer.

Et au-delà des 100 kilomètres ?

Pour le moment, le gouvernement reste flou sur ces fameux "motifs impérieux" à justifier pour un déplacement de plus de 100 kilomètres. La porte-parole Sibeth N'Diaye, interrogée sur C News le mercredi 29 avril, en a dessiné quelques contours, à savoir les déplacements professionnels ou pour "s'occuper d'un proche qui est fragile". Dans tous les cas, ces déplacements devront être justifiés en cas de contrôle.

Édouard Philippe a d'ailleurs mis en garde les Français lors de son allocution : "Le jeudi de l'Ascension sera bien férié, mais [...] ce n'est pas le moment de quitter son département pour partir en week-end."

Quid des plages ?

Les habitants dont le rayon intègre le littoral ne pourront toujours pas profiter d'un bain de soleil ou d'une balade au bord de mer, l'accès aux plages n'étant toujours pas autorisé. Il pourrait l'être à partir du mardi 2 juin…