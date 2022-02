Normandie. Médecine : plus de 20 000 téléconsultations en un mois

À quoi ressemblera le quotidien des Normands après le 11 mai ?

Avec le confinement, certaines habitudes évoluent. En matière de santé par exemple, la crise sanitaire du Covid-19 marque clairement un tournant dans l'usage de la téléconsultation. "Je pense que cela a permis de lever un certain nombre de freins", reconnaît Olivier Angot, directeur de Normand'E-Santé, groupement régional d'appui à la santé numérique.

Plus de 20 000 téléconsultations en un mois

La Normandie dispose d'une plateforme locale à destination des professionnels de santé, Therap-e web, qui permet une mise en relation entre praticien et patient via différents types d'écran (ordinateur, tablette, smartphone). Elle enregistre en un mois plus de 20 000 téléconsultations, contre quelques dizaines par semaine habituellement. "Ça n'est pas une baguette magique, ça ne remplacera jamais l'ensemble des prises en charge, mais cela peut permettre d'optimiser une denrée rare : le temps médical."

Therap-e web permet notamment aux professionnels de santé de délivrer une ordonnance à distance ou de l'adresser directement à la pharmacie du patient.

Olivier Angot, directeur de Normand'E-Santé, était l'invité de Paroles d'experts le lundi 27 avril, en direct sur l'antenne de Tendance Ouest.