Rapa Nui, la mystérieuse invitée de la foire de Caen

C’est une île en plein coeur du Pacifique qui attire autant qu’elle intrigue. Tout comme l’exposition qui lui est consacrée à partir du vendredi 14 septembre dans le grand chapiteau, elle donne le ton de l’événement aux Caennais : colossal, à l’image des mystérieux moai, ces statues de pierre campée dans le sol de l’île depuis des siècles.

Sur 2.500 m2, Caen Event invite à une immersion dans le plus grand océan de la planète, et dans son histoire : celle des grands explorateurs, Magellan, Wallis, Cook, Bougainville, Dumont d’Urville ou encore La Pérouse qui, dès le XVIe siècle, partirent à la découverte du Pacifique où vivent aujourd’hui près d’un milliard et demi d’habitants. Dont seulement 5 000 à Rapa Nui, située à quelques milliers de kilomètres du Chili.

Au coeur de répliques de navires, les visiteurs découvriront celle du Bounty, sur lequel, dans la nuit du 27 au 28 avril 1789, une petite dizaine de membres d’équipage se révolta, lassée des humiliations du capitaine, et l’abandonna, à l’aube, sur une chaloupe, au milieu des flots.

Le secret de Moaï

L’exposition consacre également la culture du surf grâce au travail de Jérôme Houyvet, originaire de Barfleur, photographe spécialiste des sports de glisse, ainsi que les légendes de Rapa Nui, dont la plus célèbre demeure celle des moai, découverts en 1722, en même temps que l’île.

Depuis, toutes les hypothèses, y compris les plus excentriques, ont été imaginées pour tenter d’expliquer la présence de ces statues. "L’exposition lève le voile", assure Caen Event.

Photo : Olivier Touron

