Seine-Maritime. Confinement : les Archives veulent collecter des témoignages

Comment vivez-vous la période de confinement ?

Si vous ne savez plus quoi faire alors que le déconfinement n'est pas encore pour tout de suite, les archives départementales de la Seine-Maritime lancent une collecte de la mémoire des habitants sur cette période.

Tous types de témoignages

Il s'agit de garder une trace pour l'Histoire de cette période particulière du confinement. Les habitants de la Seine-Maritime peuvent y participer en adressant leurs témoignages écrits de tout type (journal de confinement, lettre ouverte, poésie, dessins, photographies, etc.). Les modalités complètes d'envoi des documents sont à retrouver sur le site internet des archives départementales.

Dans le même temps, le service archives et documentation de la Ville de Rouen lance une même collecte auprès des habitants. Il s'agit de constituer "la mémoire de la ville pour les générations actuelles et futures". Les témoignages sont à transmettre via l'adresse rouen.documentation@rouen.fr.

"Ces archives privées feront l'objet d'un tri puis d'un accusé de réception proposant un don réglementaire, précisant les modalités de réutilisation et les délais de communication", ajoute la Ville de Rouen.