Caen-Le Mans (0-2) : Malherbe s’est fait piéger

Comme les joueurs du Stade Malherbe pouvaient s’y attendre, les visiteurs du soir ne semblaient pas animés par de fortes velléités offensives en début de match. Nul doute que les hommes d’Alain Ravera avaient décidé de laisser le contrôle du cuir aux locaux, espérant éventuellement sonner la charge sur un bon contre. Et grâce à un Jérémy Janot des grands soirs, les Sarthois parvinrent à préserver leur cage inviolée pendant les 45 premières minutes, non sans quelques sueurs froides.

Cuvillier seul devant le but croisait trop sa tête (17e). Nabab trouvait l’ancien portier stéphanois sur sa reprise (19e). Wagué plaçait une bonne tête sous la barre (24’) et Guerreiro passait tout près de l’ouverture du score sur une bonne demi-volée (33’). Rien n’y faisait.



Alors que les 22 acteurs semblaient bien partis pour rentrer au vestiaire sur ce score nul, Hilaire Momi se joua d’Alexandre Raineau près du poteau de corner avant de centrer en retrait pour Massire Kanté. L’attaquant sarthois enveloppa alors parfaitement son ballon pour trouver la lucarne de Damien Perquis, surpris par la trajectoire du ballon (0-1, 45e+1).



Un deuxième but cruel



Au retour des vestiaires, les hommes de Patrice Garande se projetaient immédiatement vers l’avant. Les Manceaux n’en restaient pas moins dangereux. Hilaire Momi alertait une première fois Damien Perquis (47e), avant que Massire Kanté ne manque sa reprise (51e), alors qu’il avait été oublié par la défense bas-normande.

S’en suivit alors une flambée d’occasions en faveur des Rouges et Bleus. Fayçal Fajr adressa tout d’abord un missile des trente mètres qui obligea Jérémy Janot à une parade exceptionnelle (53e). L’expulsion de Massire Kanté à la 55e minute de jeu, suite à un coup de kung fu sur Thibault Moulin tomba à point nommé pour les Bas-Normands.

Mais à nouveau, Jérémy Janot sortit le grand jeu dans la cage sarthoise, notamment sur une bonne frappe de Neeskens Kebano (73e). Et quand il sembla dépassé, sa barre le suppléa, comme sur une bonne reprise de Mathieu Duhamel (71e).

Les Sarthois douchèrent alors les espoirs caennais en contre, profitant de l’occasion pour offrir une leçon d’opportunisme aux Caennais. Après avoir traversé tout le terrain, Idrissa Sylla se retrouva à la réception d’un centre tendu devant la ligne de but qu’il n’eut aucun mal à pousser au fond (81e, 0-2). Terriblement cruel pour une équipe malherbiste qui n’a pas déméritée.



CAEN - LE MANS : 0-2 (0-1)

Vendredi 14 septembre 2012 - 7e journée de Ligue 2

9 211 spectateurs



Carton jaune : Mboné (67e) pour Caen

Carton rouge : Kanté (55e) pour Le Mans

Buts : Kanté (45e) et Sylla (81e)

Caen : Perquis - Raineau (Poyet, 66e), Sorbon, Wagué, Calvé - Moulin (Mboné, 66e), Fajr, Cuvillier, Nabab, Guerreiro (Kebano, 59e) - Duhamel

Le Mans : Janot - Doumbia, Cuffaut, Koné, Buaillon (Kassai, 86e)- Thomas, Momi, Zito, Baby (Derouard), Sylla - Kanté