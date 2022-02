Buzz. Usain Bolt ne perd pas son humour face aux gestes barrières

Le champion olympique du 100 m et du 200 m, Usain Bolt, a souhaité rappeler les gestes barrière à sa façon, sur son compte Instagram.

Sur sa dernière photo, on retrouve un cliché de sa victoire aux JO de Pékin, où il devance de la tête et des épaules ses adversaires. Une photo qu'il a légendée simplement par "Social Distancing", soit en français "distanciation sociale". Un post fidèle à la personnalité du champion avec beaucoup d'humour et de bonne humeur.