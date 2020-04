Eure. Le festival Rock in Évreux est officiellement annulé

Les organisateurs du festival Rock in Évreux, prévu les 26, 27 et 28 juin, ont officialisé l'annulation de l'événement ce mardi 14 avril, au lendemain de l'annonce par le chef de l'État de l'interdiction des grands festivals jusqu'à la mi-juillet. "Nous sommes tristes, déçus mais certainement comme vous, on s'y attendait", expliquent les organisateurs. Les billets seront remboursables.