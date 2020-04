Normandie. En pleine crise, les généralistes s'inquiètent des autres pathologies

C'est l'un des effets pervers du confinement. Pendant que la pandémie de Covid-19 se diffuse, les autres pathologies persistent. Et certains patients boudent les consultations chez leur médecin généraliste, quand bien même elles resteraient indispensables. L'Union régionale des médecins libéraux (URML) et France assos santé tirent la sonnette d'alarme dans un communiqué commun. "Attention à ne pas confondre renoncement aux soins et report de soins", affirment-ils, le report des soins ne pouvant se faire qu'en ayant reçu la confirmation de son médecin. "Souvent, on constate désormais des situations très préoccupantes, prises en charge trop tardivement", explique le docteur Antoine Leveneur, président de l'URML en Normandie, notamment pour des maladies cardiaques ou des diabètes insulinodépendants mal gérés.

Des prises en charge sécurisées

Il faut continuer à consulter son médecin quand cela est nécessaire. La téléconsultation s'est développée et les généralistes se sont désormais organisés pour accueillir les patients dans les meilleures conditions de sécurité, quand cela est nécessaire.

"Soit on a une organisation avec des parcours patients dédiés pour les suspects de Covid-19, soit on a une organisation dans le temps avec des plages de consultation dédiées pour les patients Covid", détaille Antoine Leveneur.

Pas question donc d'avoir peur de déranger. En cas de doute, il faut appeler votre médecin.