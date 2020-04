Musique. Quentin Mosimann mixera samedi soir depuis les toits de son immeuble

Comme de nombreux artistes, le DJ Quentin Mosimann redouble d'ingéniosité pour proposer ses prestations à son public.

Ainsi, samedi 4 avril à partir de 18 h, il s'installera sur les toits de son immeuble et mixera en direct et en retransmission sur sa chaine Youtube, sa page Facebook et son compte Twitch.

L'occasion pour le public de découvrir en live son dernier single My My Mind et de danser quelques heures pour oublier le confinement.