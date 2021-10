Le titre de champion de France de François Fréret en Camion Cross dans la catégorie Supercross, l'interview de Mickael Barré entraîneur d'une ES Coutances qui vise clairement la DH en football et du vélo avec le succès des 3 jours de Cherbourg et les performances variées de Mondory et Moinard aux Tour d'Espagne, réécoutez les Tops et Flops de ce week-end dans la Manche.