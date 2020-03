Petit-Quevilly. Intimité musicale à Saint Julien

Pour ce nouveau concert, Sylvain Baudry le leader d'Octoplus rassemble piano, violon alto, clarinette et voix de baryton: "Peu d'œuvres ont été écrite pour ce type de formation", note sylvain. L'alto et de la clarinette entrent vraiment en osmose par leur tessiture proche et donnent une couleur très spécifique à ces pièces." À partir du trio des quilles de Mozart, une œuvre légère et pétillante, Sylvain compose un programme varié avec des pièces spécialement conçues pour ce type de formation. De Mozart à Max Bruch, ce répertoire de musique allemande couvre en fait tout un siècle de création artistique et nous amène subtilement du classicisme à la musique romantique: "C'est un répertoire très spécifique, et si les compositeur sont pour la plupart des incontournables comme Beethoven ou Schubert, les pièces choisies ne sont pas très connues mais ce langage musical parle à tous", assure Sylvain Baudry.

Pratique. Samedi 21 à 17h30 et dimanche 22 mars à 16h à la chapelle St Julien à Petit-Quevilly. De 5 à 8€. Tél. 06 10 46 57 87