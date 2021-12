Saint-Étienne-du-Rouvray. Le Cyrano de Rostand revisité par la Cie de la Jeunesse aimable

Dans le cadre d'un cycle dédié aux figures de la désobéissance, le metteur en scène Lazare Herson-Macarel a souhaité revisiter Cyrano : "C'est le héros de mon adolescence qui affirme son indépendance d'esprit et de corps. J'avais déjà en tête depuis longtemps Eddie Chignara pour interpréter Cyrano car il avait les qualités requises : la capacité de jouer avec beaucoup de nuances ce personnage très énergique capable également d'une grande sensibilité. Mais Cyrano c'est aussi une œuvre remarquable car c'est une grande pièce sur le théâtre : un poète (Cyrano) écrit pour un acteur (Christian) qui joue pour une spectatrice (Roxane) : ce trio c'est l'essence même du théâtre !" Défendant un théâtre pauvre, le metteur en scène sollicite l'imaginaire du spectateur : "Ce n'est pas fidèle à une époque donnée. Je m'accorde la liberté de faire de Ragueneau un pierrot et de Christian un mousquetaire, mais si le premier acte est baroque, plus la pièce avance et plus on va vers le dénuement."

Mardi 24 mars à 20h30, Rive gauche à Saint-Étienne-du-Rouvray. 8 à 26€. Tél. 02 32 91 94 94