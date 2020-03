Le Havre. Le Club HAC du mardi 10 mars est disponible

Bienvenue dans votre Club Foot. Le Club HAC vous ouvre ses portes chaque semaine en podcast sur tendanceouest.com à vous, supporters des Ciel et marine et cette semaine : le HAC est-il vraiment revenu dans la course à la montée et le coronavirus aura-t-il un impact sur la fin de saison ? Les questions que vous vous posez, nos consultants sont là pour y répondre avec le Docteur Frédéric Paing, Pierre-Charles Binet (Tendance Ouest) et Cyril Capron, autour de Sylvain Letouzé.

Le Club HAC du mardi 10 mars c'est ici.