Rouen. Coronavirus : l'université interrompt les échanges avec les régions touchées

Alors que de nouveaux cas de coronavirus sont détectés, le mardi 26 février, l'Université de Rouen a pris la décision d'annuler les voyages professionnels et les échanges de ses étudiants et personnels vers les pays les plus touchés en Asie, comme la Chine et la Corée du Sud, mais aussi vers les deux régions les plus touchées d'Italie : la Vénétie et la Lombardie.