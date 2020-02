Normandie. Salon de l'agriculture : deux entrepreneurs en force

Ils restent deux à trois jours au sein du Pavillon Normandie pour présenter leurs produits et partager leur passion. Rencontre avec deux Normands au Salon international de l'agriculture.

Quand elle était petite, Hélène Bellot voulait avoir un poney. À la place, son père lui a offert un âne. Depuis, elle s'est liée d'amitié avec ces bêtes. "J'ai découvert leur calme et leur intelligence." Cette Belge d'origine a trouvé refuge sur la commune du Mesnil-Vigot, où elle élève 22 ânes à l'air libre, sur une exploitation sans produits phytosanitaires. Elle propose des cosmétiques à base de lait d'ânesse. "C'est un lait adapté pour les peaux sèches et sensibles qui apporte beaucoup de douceur." Il est possible de visiter gratuitement l'exploitation tous les dimanches, de 15 heures à 18 heures.

François Otter, directeur général de la SAS Sablés d'Asnelles dans le Calvados et Sylvain Ravend, chef pâtissier. - Marthe Rousseau

Après la cosmétique, place à la gourmandise. C'est la deuxième année que François Otter, directeur général des Sablés d'Asnelles, vient au Salon international de l'agriculture. "Pour nous, c'est une vitrine, ce n'est pas pour faire du chiffre", explique-t-il. Et pour cause, la biscuiterie, créée en 1904, a vu son chiffre d'affaires augmenter de 40 % ces trois dernières années. Ce succès, François Otter l'explique notamment par les produits locaux qu'il utilise ainsi que par le savoir-faire artisanal qu'il continue de préserver.