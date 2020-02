Vos pronostics hippiques gratuits pour ce vendredi 14 février 2020

Dans cette 1ère course, 16 partants s'élancent à 13h50 pour 2925 mètres, avec corde à gauche.

Apollinaire vous propore de jouer le 11 Angle of Attack en favori puis:

9 - 16 - 6 - 7 - 4 - 1 et 10

Hier Tiercé dans le désordre en 7 chevaux pour Apollinaire.

