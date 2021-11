Rouen. Ligue Magnus. Les Dragons récupèrent la seconde place au classement

Le match

Pour récupérer la seconde place au classement, les Jaunes et Noirs se devaient de s'imposer dans le temps réglementaire et dès l'entame de match. Les Rouennais ne ratent pas le coche, en inscrivant un premier but sur un palet récupéré par Nicolas Deschamps, juste devant le slot de Florian Hardy, et qui ajuste le portier pour la 1-0 après un peu plus de trois minutes de jeu. Les joueurs de Fabrice Lhenry asphyxiaient totalement leur adversaire du jour et trois lancers lointains se transformaient en but par Cam Barker, Pierre Crinon et Kevin Dusseau, pour porter la marque à 4-0, alors que l'on n'a pas terminé le premier tiers. Un premier tiers qui ne s'arrêtera pas là en buts, puisque Joël Caron profitait d'un mauvais rebond pour inscrire le 5-0 peu avant le buzzer du premier tiers. Logiquement, les Dragons se mettaient à gérer le second tiers et commettaient quelques petites erreurs qui coûtaient la réduction du score par l'ancien capitaine des Jaunes et Noirs Patrick Coulombe, 5-1. Le match se terminait sur ce score puisqu'aucune des deux équipes ne parvenait à marquer lors de l'ultime tiers-temps.

⚡️FIN DU MATCH⚡️ #ROUANG

Dragons de Rouen 5️⃣-1️⃣ Ducs d'Angers

Les Dragons montent sur la seconde marche du classement de la @LigueMagnus !!

⭐️ MVP Cam Barker. Prochain match vendredi à Anglet ! #GoDragons 💛🖤 pic.twitter.com/8N8KDi7AHr — Dragons de Rouen (@DragonsdeRouen) February 11, 2020

La fiche

Période 1

Rouen - Nicolas Deschamps (Mikko Lehtonen, Cam Barker) 3:11

Rouen - Cam Barker (Mathieu Roy, Marc-Andre Thinel) 6:30

Rouen - Pierre Crinon (Marc-Andre Thinel, Nicolas Ritz) 10:13

Rouen - Kevin Dusseau (Bastien Maia, Maurin Bouvet) 17:43

Rouen - Joel Caron (Nicolas Deschamps, Mathieu Roy) 18:58

Période 2

Angers - Patrick Coulombe (Clement Masson, Maxime Lacroix) 6:48

Période 3

(pas de but)

Les réactions

Kevin Dusseau : "On est vraiment bien entrés dans le match, on avait à cœur de bien préparer cette semaine. C'est la phase la plus excitante de la saison avec l'arrivée des Playoffs. Maintenant qu'on a la 2e place, l'objectif est de la garder."

Fabrice Lhenry : "Après la trêve, il fallait reprendre le rythme rapidement, l'équipe a fait un excellent premier tiers. On peut bâtir là-dessus car on a une semaine importante. Il faut se mettre en mode Playoffs, et ce soir c'était le cas."

Prochain rendez-vous

Désormais à la 2e place, les Dragons se déplacent à Anglet le vendredi 14 février.