Caen. Des permanences juridiques à la bibliothèque de l'Université

Depuis la rentrée universitaire, l'Université de Caen propose des permanences juridiques, en collaboration avec le tribunal judiciaire et le Conseil départemental de l'accès au droit (CDAD) du Calvados. Deux fois par mois le mercredi, un juriste et une étudiante de la fac de droit en stage viennent informer et conseiller tout citoyen (pas uniquement les étudiants) sur ses droits et ses devoirs en matière de droit. Après un premier test qui n'a pas fonctionné au pôle de vie rive droite, proche de la Polyclinique du Parc, la bibliothèque "permet d'être au plus près de la population qui peut être éloignée socialement, géographiquement et financièrement du droit, souligne Joëlle Munier Pacheux, présidente du tribunal judiciaire de Caen. On n'aborde pas que des questions juridiques, mais on les oriente vers la préfecture, la CAF, le CIDFF selon leurs besoins." Dans une petite salle confidentielle, le secret professionnel est de mise : "Les gens viennent nous voir de manière anonyme. Si on a besoin d'informations pour les orienter, on leur demande leur autorisation", assure Carine Bouix, coordinatrice.