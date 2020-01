Insolite. Antoine Griezmann lance son équipe professionnelle d'e-sport

Antoine Griezmann est footballeur au FC Barcelone depuis cet été et attaquant de l'équipe de France masculine. Il a aussi d'autres passions, comme le basket et bien sûr les jeux vidéo.

Une de ses célébrations de but a d'ailleurs longtemps été une danse issue du jeu vidéo Fortnite.

La célébration Fortnite - facebook

Antoine Griezmann a décidé de créer une équipe d'e-sport avec son petit frère Théo, qui devrait être le manager au quotidien. Plusieurs jeux de différents styles vont être pratiqués par les futurs joueurs : Fortnite et Fifa bien sûr, mais aussi CS go, League of Legends et Rainbow six siege. Si vous êtes intéressés, l'équipe recrute ses futurs pro-gamers.

À vos claviers/manettes !