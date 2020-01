Rouen. Le RMB intraitable à domicile

Le match

Après un premier quart-temps à l'avantage des Rouennais (26-22), les joueurs d'Alexandre Ménard vont continuer d'avancer dans cette rencontre et rentrer au vestiaire sur le score de 52-40. Alors que le troisième quart-temps voit les visiteurs revenir à égalité 67-67, les Normands vont ensuite parvenir à creuser de nouveau l'écart pour s'imposer de six points et porter à 17 le nombre de leurs victoires d'affilée à domicile, dans leur salle du Kindarena.

La fiche

Diggs: 21 points, Cazenobe: 12 points, Spight et Nwogbo: 10 points, Monceau, Mekdad etr Injai: 8 points, Bassoumba: 6 points.

Prochain rendez-vous

Les joueurs du RMB grappillent une place au classement et se positionnent 7e avant de recevoir à nouveau au Kindarena de Rouen l'équipe d'Antibes, le vendredi 17 janvier 2020.