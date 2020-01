Rouen. Manifestant interpellé : "Mon client est très indigné"

Son interpellation avait ému le cortège et les internautes. Le vendredi 10 janvier, à Rouen, un homme a été libéré après 24 heures de garde à vue. Il avait été interpellé lors d'échauffourées avec la police, qui ont notamment blessé deux personnes à la tête. "Mon client, lui, n'a pas été blessé et ne dit pas avoir subi de violences policières, précise Chloé Chalot, son avocate. Il a été victime d'une interpellation brusque et il a surtout vu d'autres personnes se faire blesser, ce pour quoi il est très indigné aujourd'hui !"

Convoqué pour un rappel à la loi

Alors que les avocats du barreau de Rouen sont actuellement en grève, l'homme n'a pas pu bénéficier de l'aide d'un avocat lors de sa garde à vue. Il a donc fait valoir son droit au silence, mais il ne sait pas encore précisément ce qui lui est reproché. "Il est convoqué pour un rappel à la loi, pour avoir continué de manifester malgré les sommations de se disperser. L'enquête se poursuit et on ne sait pas encore quand elle sera conclue, ça dépend du procureur", explique l'avocate.

Dans la matinée, une manifestation avait été organisée devant le palais de justice de Rouen pour demander sa libération immédiate. "Mon client s'est senti très soutenu", note Chloé Chalot.