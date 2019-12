Argentan. Retraite : les actions continuent

De nouvelles actions ont eu lieu dans l'Orne ce samedi 28 décembre 2019 contre la réforme des retraites. Entre 1000 et 1 500 tracts (selon la CGT) auraient été distribués à partir de 9h par une vingtaine de personnes aux entrées de 3 centres commerciaux d'Argentan (Orne) à l'appel de l'intersyndicale. L'objectif était d'informer les habitants sur les conséquences de la réforme des retraites, à travers un tract de 4 pages, et d'appeler, à travers la voix de l'intersyndicale de l'Orne, à une nouvelle mobilisation le 9 janvier. Le groupe d'opposants a été rejoint par des cheminots, des enseignants, des retraités et du personnel de métallurgie. "Je n'ai jamais vu ça. C'est la première fois que les gens prennent le temps de s'arrêter et de discuter. Ils ne croient plus aux déclarations du gouvernement, et nous encouragent à poursuivre le mouvement" a déclaré le responsable CGT d'Argentan Tayeb Ayari.

Les militants ont distribué deux tracts aux entrées de Leclerc, d'Intermarché et de Carrefour Market à Argentan. - Tayeb Ayari

Une quinzaine de personnes à Alençon

"Pas de retrait, pas de trêve" pouvait-on lire sur une grande affiche ce samedi dès 10h sur le marché d'Alençon. Un groupe d'une quinzaine de personnes, composé principalement d'enseignants, s'est rassemblé pour se faire entendre. Avec une allure originale, il a porté bonnets et guirlandes de Noël pour souhaiter ses meilleurs vœux aux habitants, tout en militant contre la réforme.