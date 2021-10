Clown. Pss Pss : du grand spectacle !

Originaire de la Suisse italienne, ce duo de clown vient présenter à Déville-lès-Rouen (Seine-Maritime) un spectacle qui a déjà fait le tour du monde. Créé en 2010, Pss Pss est un spectacle sans parole de clowneries et d'acrobaties dans un genre tout à fait inédit. Camilla Pessi qui est l'un des deux interprètes, nous en fait la promotion :

Comment est né ce duo ?

"Simone Fassari et moi-même nous sommes rencontrés pendant nos études dans une école de théâtre physique en Suisse. Après l'école, chacun a mené son propre parcours avant de nous retrouver en 2005 pour partager notre même passion pour le jeu clownesque et l'acrobatie dans Pss Pss, notre première création commune. Nous avons alors commencé à présenter des numéros dans les cirques et les cabarets. Nous avons imaginé cinq numéros qui ont servi de base à ce spectacle. En 2010, nous avons eu le désir de retourner vers la scène du théâtre et c'est ainsi que nous avons donné naissance à Pss Pss."

Qu'est-ce qui explique à votre avis le succès de Pss Pss ?

"Nous avons fait le tour du monde avec ce spectacle et nous avons reçu de prestigieuses récompenses comme le prix du cirque du Soleil. Nous avons participé à des festivals en Chine, à Moscou ou encore à Budapest. L'année prochaine on fêtera les dix ans de ce spectacle que nous avons déjà joué plus de 900 fois. En fait ce spectacle est vraiment universel. C'est un spectacle muet qui mélange les codes du cirque et du théâtre. C'est un vrai jeu théâtral : tout se joue avec le corps, les expressions du visage et le regard. Ce type d'humour s'approche de celui de Chaplin ou de Laurel et Hardy. Ce sont des personnages très attachants et très complices, proche de chacun de nous."

Quel rôle chacun joue-t-il dans ce duo ?

"Ce sont des personnages qui nous ressemblent. Ce n'est pas un spectacle de clown traditionnel avec d'un côté l'auguste et de l'autre le clown blanc mais ces rôles sont constamment échangés : on évite les écueils du cliché. Ce sont vraiment des personnages caméléons qui passent par beaucoup d'émotions différentes qui peuvent être parfois très naïfs et très tendres ou parfois très cruels. Mais les deux personnages sont toujours très complices : c'est toujours ensembles qu'ils développent des situations et ensemble qu'ils s'en sortent."

Pratique. Mardi 7 janvier à 20 heures au Centre culturel Voltaire à Déville-lès-Rouen. 9 à 18€. dullin-voltaire.com