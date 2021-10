Caen. Viol incestueux : 5 ans de prison dont 3 avec sursis

L'homme est âgé, mais valide, soigné, poli. Il est accusé par sa fille, âgée de 61 ans aujourd'hui, de viol commis entre ses 9 ans et jusqu'à ses 55 ans, mais ne reconnaît les relations sexuelles qu'à partir de ses 16-17 ans et ce, de manière consentie. Devant la cour criminelle du Calvados, mercredi 11 décembre, la victime est impassible, presque détachée. Elle ne porte aucun regard vers son père. Décrite par l'expert comme soumise et presque apathique émotionnellement, cette femme aura attendu 2016 pour être capable de faire resurgir au grand jour son traumatisme.

Une loi du silence familiale

Enfant, elle pensait que c'était normal. "Tous les papas font ça" lui dit son père, adulte, sous son emprise même à distance. Elle reviendra un week-end sur deux à la ferme familiale et subira les relations sexuelles "pour qu'il laisse tranquille ma mère et mes sœurs". La notion d'inceste ne semble pas être l'élément le plus douloureux pour la sexagénaire, qui n'a jamais pu avoir de relation avec un autre homme durant toute sa vie et qui a subi deux avortements, après s'être retrouvée enceinte de son père. Elle lui reproche seulement de "l'avoir empêchée de vivre". Chez les autres membres de la famille, le silence est de mise. La mère n'a rien vu : "je ne savais rien" affirme-t-elle, même si sa fille cadette pense qu'elle était au courant. Peut-être par peur de cet homme, décrit comme autoritaire, jaloux, violent verbalement, grossier envers les femmes, ayant même eu des gestes équivoques sur l'une de ses petites-filles. L'ancien agriculteur maintient sa position : "elle a toujours été d'accord", évoque même une éventuelle vengeance de sa fille qui aurait voulu récupérer la ferme dont elle est propriétaire.

À l'issue de sa délibération, la cour condamne l'accusé à cinq ans d'emprisonnement dont trois avec sursis.