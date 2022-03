Chutes de neige: 300.000 foyers privés d'électricité dans quatre départements

La neige a semé la pagaille, provoquant un mort dans l'Isère et bloquant même partiellement le trafic ferroviaire à Grenoble.

"Nous avons 300.000 foyers privés d'électricité. Il y a une neige très abondante. Les conditions de la nuit étaient difficiles et il est difficile de dire pour l'instant la date du rétablissement", a déclaré Robin Devogelaere, le directeur de la communication du gestionnaire du réseau de distribution d'électricité.

"Vu les diagnostics qui reviennent en cellule de crise nationale, le directeur technique a mobilisé encore plus de renforts. On va +dispatcher+ l'ensemble de ces équipes", a assuré le dirigeant.

"C'est une situation exceptionnelle car c'est très concentré sur la même zone. C'est pour ça que nous avons des dégâts importants sur nos lignes électriques. On constate des arbres arrachés, des branches alourdies par la neige qui viennent se figer et créer des court-circuits, et le phénomène de neige collante qui vient s'agglomérer sur les câbles électriques", a-t-il ajouté.

Jeudi vers 23H00, Enedis comptabilisait déjà 200.000 foyers privés d'électricité dans ces mêmes départements et annonçait déplorer des "difficultés pour accéder aux installations à cause de la neige".

Les chutes de neige ont atteint 15 cm à l'aérodrome de Lyon Saint-Exupéry et à Saint-Etienne, et 30 cm dans le massif du Vercors.

Seul le département de Saône-et-Loire a toutefois été maintenu vendredi matin en vigilance orange, a indiqué Météo France qui a levé la vigilance orange pour six autres départements du sud-est.

La vigilance vague-submersion a également été levée dans le Var et les Alpes-maritimes.

