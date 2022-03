Découvrez le programme de Caen soirs d'été pour août

Samedi 4 et dimanche 5, cours Koenig, la compagnie de musiciens Tire Laine organise le Bal d’Areski . Leur musique riche en sonorités orientales est un appel à l’évasion.

Jeudi 9, au jardin Claude-Decaen, la grande soirée familiale débute dès 16h avec ateliers maquillage et jeux en bois. A 20h30, Carmen Opera Clown, l’opéra de Bizet revisité, promet une soirée loufoque et riche en éclats de rire.

Jeudi 16 et vendredi 29, place du Canada, les clowns Bibeu et Humphrey content des instants de vie avec modernité et tradition clownesque.

Le festival se clôture les jeudi 23 et vendredi 24 avec l’impressionnante représentation équestre de la compagnie Pagnozoo. Neuf chevaux rencontrent trapézistes, voltigeurs et acrobates dans un spectacle tourbillonnant.

Pratique. Jusqu’au 24 août, les jeudi et vendredi en soirée à Caen. Tél. 02 31 30 41 00.