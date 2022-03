Le grand trot de Cabourg et ses animations

Les "Estivales" offrent le meilleur du trot français. Les plus grands compétiteurs s’y sont donné rendez-vous pour participer à l’une des 119 courses ! Mais avant le top-départ, vers 20h, c’est dès 19h que les plus jeunes peuvent s’adonner à l’équitation et visiter les écuries.

De nombreux artistes et people sont attendus : Tal poussera la chansonnette le mardi 30 juillet, avant Colonel Reyel le 24 août. Sans compter la photos souvenir avec... Spiderman le 10 août, ou la dédicace de Gérard Hernandez, membre de l’équipe de l’émission télé "Scènes de ménage".

Vendredi 27 juillet, défilé de motos Harley, puis de voitures de collection mardi 7 août. Le 28 août, un grand feu d’artifice cloturera cette session 2012.

Pratique. Tous les mardi et vendredi jusqu’au 28 août, de 19h à 23h à l’hippodrome de Cabourg. Infos: tél. 02 31 91 20 00.