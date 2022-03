Ouistreham. Un terre-plein sur la mer pour la base de maintenance éolienne

Alors que les travaux d'élargissement de la grande écluse s'achèvent sur le port de Ouistreham (Calvados), un autre grand chantier débutera le mercredi 20 novembre 2019, sur le pôle est, derrière le bâtiment de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer), dans le prolongement du phare. Il s'agit de gagner trois hectares sur la mer pour construire un terre-plein destiné notamment aux énergies marines renouvelables. C'est en effet à cet endroit qu'EDF prévoit de construire son centre de maintenance du champ éolien de Courseulles-sur-mer.

L'espace maritime perdu sera compensé

"On va commencer par construire l'extérieur du terre-plein, ce que l'on appelle une digue de ceinture, avant d'incorporer des sédiments, soit dragués, soit récupérés sur Hérouville où nous les avions déposés à l'occasion d'autres travaux", détaille Philippe Deiss, directeur général de Ports de Normandie, qui regroupe les ports de Cherbourg, Dieppe et Caen-Ouistreham. Les opérations, estimées à 2,5 millions d'euros, s'achèveront en mars 2020. Il faudra ensuite environ un an afin de stabiliser le terrain. EDF entamera la construction de son bâtiment, où travailleront à terme une centaine de personnes, en 2021 ou 2022. Pour compenser l'espace pris sur la mer et favoriser le développement de la biodiversité, Ports de Normandie va transformer une zone boisée en bordure du canal, au sud du port d'Ouistreham, en vasière.

Le détail des aménagements prévus. - Ports de Normandie

30 à 40 places pour les plaisanciers

En parallèle de ces travaux, divers aménagements seront réalisés, pour 4,5 millions d'euros :

- trente à quarante places destinées aux plaisanciers de passage,

- deux cales, dont l'une réservée à l'école de voile côté pointe du Siège,

- des pontons et un point de débarque pour la pêche, ou encore un ponton dédié à la SNSM, et pourquoi pas à des navires de promenade, dans le futur, pour permettre aux touristes de visiter les parcs éoliens…