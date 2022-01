Caen. Près de 10 000 dons de sang en 2018

En moyenne, 56 % des Français ont déjà donné leur sang au moins une fois dans leur vie et 4 % ont fait un don dans les douze derniers mois. L'Établissement français du sang, entreprise privée sous la tutelle du ministère de la santé, assure le service public de transfusion sanguine en prélevant du sang, mais aussi du plasma et des plaquettes. L'EFS s'investit également dans d'autres activités comme la préparation de greffes de moelle osseuse et de cellules souches. Grâce aux 10 000 dons par jour, un million de patients sont soignés avec les produits sanguins tous les ans.

À Caen, l'EFS a organisé 31 collectes depuis 2015, dont une qui a lieu deux fois par an à l'Hôtel de ville. Des collectes solidaires ponctuelles sont aussi faites dans des lieux comme les campus universitaires ou les salles des fêtes. Nathalie Callé, médecin responsable des prélèvements, indique que la mission de l'EFS est "d'assurer à tout moment un approvisionnement sanguin". Le renouvellement de cette convention a pour objectif d'augmenter le nombre de candidats au don du sang en multipliant les actions de sensibilisation. Avec environ 9 900 donneurs en 2018 à Caen, l'EFS appelle à la mobilisation pour la prochaine collecte, organisée le 31 décembre 2019 à l'Hôtel de ville. Comme l'indique l'EFS, le "don du sang est un enjeu collectif".

Pour en savoir plus sur la prochaine collecte du 31 décembre, rendez-vous sur le site : https://dondesang.efs.sante.fr/ Pour faire un don sanguin : EFS, 1 rue Professeur Joseph Rousselot à Caen

