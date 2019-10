Seine-Maritime : trois personnes gravement blessées dans un accident sur l'A28

On ne connaît pas encore les circonstances. Un accident de la circulation s'est déroulé, dans la nuit du mercredi 9 au jeudi 10 octobre 2019, sur l'A28, au niveau d'Esclavelles (Seine-Maritime). Une seule voiture est en cause. À l'intérieur du véhicule, quatre personnes ont été blessées, dont trois gravement : un jeune de 16 ans et deux hommes d'environ 35-40 ans. Un quatrième adulte a été plus légèrement touché. Seize pompiers ont été mobilisés durant cette opération.