Le compositeur britannique John Powell retrouve une nouvelle fois Steve Martino. Habitué des long-métrages d'animation, Powell signe ici son troisième épisode consécutif de la saga glacière.

Outre de nombreux morceaux instrumentaux, la partition de "L'Âge de glace 4" accueille exceptionnellement un invité de choix : le groupe anglais The Wanted. Le boys band londonien chante son tube "Chasing the Sun" pour le film, et a même tourné un clip spécial très "givré" pour l'occasion.