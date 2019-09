Seine-Maritime : sur sa barge, ils veulent amener la culture dans les villages

La retraite arrivait. Et il n'était pas question de s'ennuyer pour ce Normand d'adoption, Uruguayen de 73 ans, Jorge Pin-Simonet. Avec sa compagne Marianne Blin, ils se lancent dans ce projet artistique et culturel un peu fou. Celui de créer une barge, à bord de laquelle ils comptent arpenter des canaux et s'arrêter dans des petits villages de moins de 1000 habitants. "L'idée est de faire des spectacles dans des villes, qui n'ont pas le budget pour avoir une programmation artistique", explique le céramiste de profession.

Sa compagne, qui fait du théâtre, a déjà créé sa propre conférence gesticulée. Elle fait aussi des lectures pour les enfants ou les personnes âgées. Lui compte désormais apprendre à fabriquer des marionnettes pour organiser des ateliers. Toute une programmation est en train de se créer, prête à être proposée aux mairies. "On demande seulement aux villes un point d'amarrage, un endroit pour prendre une douche et un lieu pour nos spectacles et ateliers", explique-t-il. Les stagiaires et le public seront sollicités pour participer aux frais du bateau.

Une barge écolo

Le couple y travaille en ce moment même, dans les locaux du Kaléidoscope à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Une barge sur laquelle sera montée une cabine d'environ 4,50m par 2,50m avec le minimum nécessaire pour vivre. Écolos dans l'âme et passionnés de vélo, elle sera propulsée par un moteur électrique de 1000 W alimenté à la fois par l'énergie de leur pédalage, par des panneaux solaires et par une petite éolienne. Une voile vénitienne doit compléter le tout. Si tout va bien, la barge devrait être terminée dans les prochaines semaines, en fonction de l'aide que les retraités recevront au sein de l'atelier participatif, mis en place au Kaléidoscope.

Ils entendent naviguer dès l'année prochaine, seulement pour la belle saison, "entre avril et octobre", là où le vent les portera, sur les canaux français ou belges. Une vie de bohème qui attend ces deux artistes dans l'âme, qui n'entendaient pas profiter de leur retraite pour... se la couler douce.

