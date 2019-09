À Rouen, une nouvelle page s'ouvre pour les cafés de l'emploi

Tendance Ouest a écrit :

Hockey : les Dragons de Rouen terminent leur préparation sur une bonne note

La confiance est déjà grande pour les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) qui ont engrangé leur 8e succès de rang en amical, cette fois dans la toute nouvelle patinoire de Dunkerque. Score final : 8-2, le samedi 7 septembre 2019. Après deux revers consécutifs en début de préparation contre Angers et Caen, la suite aura été autrement plus intéressante avec notamment deux succès pris sur deux clubs suisses, Genève et Fribourg. Les joueurs de Fabrice Lhenry sont donc maintenant prêts à démarrer la Synerglace Ligue Magnus face aux Aigles de Nice, le vendredi 13 septembre 2019 sur l'Ile Lacroix.

09h12