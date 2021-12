Rouen. Football : Quevilly Rouen Métropole sèchement battu par Créteil

Le match.

Cueillis à froid avec une ouverture du score dès la 12e minute par Mamadou Diallo, les Rouges et Jaunes n'arrivent pas à développer leur jeu comme contre Villefranche et rentrer au vestiaire sur ce score de 1-0 malgré quelques petites occasions, notamment grâce à la vivacité de Guel. Les choses empirent à la 71e minute sur un nouveau but des Franciliens (2-0). Le coup de grâce est porté par Mokdad dès l'entrée dans les dix dernières minutes du match (3-0).

Avec seulement deux points au classement et une dernière place à trois points des équipes qui les précèdent, les joueurs de Manu Da Costa se déplaceront en Bretagne, à Concarneau, le vendredi 13 septembre 2019, pour tenter d'aller chercher une première victoire cette saison.