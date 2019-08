Gims échappe à un incendie de justesse

Gims se souviendra pendant longtemps de son périple en Corse. Le rappeur était sur l'île de beauté ce week-end à l'occasion d'un concert qu'il donnait au Via Notte à Porto-Vecchio.

Dans l'après-midi le rappeur, trois amis à lui et deux membres d'équipage ont été victimes d'un incendie sur leur bateau. Heureusement, l'ensemble des personnes présentes sur le bateau ont pu monter sur un semi-rigide et rejoindre le rivage sain et sauf.

Aujourd'hui @MaitreGIMS a loué un bateau à Porto-vecchio en Corse, le bateau a pris feu en début d'après-midi. Aucun blessé a bord pic.twitter.com/A32UPIdRQf — ⚽Ⓜ️ (@Peter20169) August 25, 2019

Plus de peur que de mal donc, d'autant que la SNSM et la gendarmerie sont vite arrivées sur les lieux de l'incendie pour sécuriser la zone. Un barrage anti pollution a également été mis en place pour enrayer la propagation des 3000 litres de carburants contenus dans les cuves. Une enquête a été ouverte.