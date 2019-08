Corneille et les Argonautes, un spectacle participatif près de Rouen

Conteur et artiste résidant de la compagnie Commédiamuse, basée à Petit-Couronne (Seine-Maritime), Guillaume Alix est l'auteur de ce spectacle participatif fruit d'une commande de la Réunion des musées métropolitains (RMM), inspiré par une pièce de Corneille. Il nous parle de son spectacle et de la forme originale qu'il lui a donnée :

Pourquoi avoir choisi comme sujet la pièce de Corneille sur la toison d'or ?

"J'ai créé ce spectacle en mai 2019 pour répondre à une commande de la RMM. Le cahier des charges exigeait un format intime qui puisse s'adapter à la taille réduite des pièces de la maison de campagne de Corneille mais la RMM me laissait carte blanche pour le sujet. Après 10 ans d'absence suite à l'échec de sa pièce Pertharite, Corneille revient au théâtre en mettant en scène les aventures de Jason et de ses argonautes. Pour travailler sur le thème de la quête de la toison d'or, Corneille effectue une véritable synthèse des mythes connus et nous livre sa propre version sélectionnant ses épisodes préférés et ajoutant quelques récits qui lui sont propres. C'est en puisant dans la mythologie grecque qu'il renouvelle son genre et il effectue un vrai travail de conteur dans cette pièce : c'est ce qui m'a plu !"

De quelle façon abordez-vous le thème ?

"Ce que j'aime, c'est alterner récits et personnages incarnés. Jusqu'à présent j'ai imaginé six spectacles qui sont des créations complètes et deux spectacles inspirés par des textes : Le monde de Mr Esseling de Philippe Derin et Grandir d'Emmanuel Darley, dans lesquels la dimension narrative est essentielle. Je suis avant tout conteur et je revendique cette spécificité. Dans le spectacle Corneille et les Argonautes je revisite encore l'œuvre de Corneille en la faisant résonner avec les récits traditionnels et je passe constamment du récit à l'incarnation, évoquant la genèse de l'œuvre, le projet des compagnons de Jason et la raison de cette quête de la toison d'or."

Dans quelle mesure le spectacle est-il interactif ?

"C'est en quelque sorte une balade contée dont vous êtes le héros. Le public me suit dans les différentes pièces de la maison de Corneille qui évoquent tantôt la cabine de l'Argos (le navire de Jason), le bureau de Corneille ou la scène sur laquelle la pièce de Corneille se joue au château du Neubourg. Les spectateurs se glissent dans la peau des argonautes, puis dans celle des comédiens de la troupe du marais à qui Corneille explique le projet de sa pièce et ils interprètent même le dernier acte de la pièce dirigé par le marquis de Sourdéac (mécène de Corneille) qui joue les metteurs en scène. En incarnant successivement ces trois personnages : Jason, Corneille et Sourdéac, j'imagine un récit dans le récit et j'inclus véritablement le spectateur dans cette narration. La petite jauge de spectateur coïncide d'ailleurs parfaitement avec le nombre d'argonautes et de rôles à distribuer dans la pièce de Corneille !"

Samedi 31 août 2019 à 15 heures et 16h30 à la Maison Corneille à Petit-Couronne. 0 à 4€. Résa 02 35 68 13 89

