Transferts de joueurs mineurs: la Fifa inflige une amende à Manchester City

Triple excès de vitesse sur la RN13

Vendredi 9 août 2019, les gendarmes du peloton motorisé de Saint-Loup-Hors (Calvados) ont intercepté non pas un mais trois véhicules en grand excès de vitesse, sur la RN13, à hauteur de Rots. Les contrevenants roulaient respectivement à 138, 142 et 156 km/h sur cette portion, qui précède le périphérique de Caen, limitée pourtant... à 90 km/h. Ils se sont vus confisquer leur permis et devront s'expliquer devant la justice.

14h26