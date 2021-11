Rouen. F1 : le Normand Pierre Gasly rétrogradé chez Toro Rosso dès septembre

Le pilote normand de Formule 1 Pierre Gasly sera remplacé chez Red Bull par le Thaïlandais Alexander Albon dès le Grand Prix de Belgique le 1er septembre 2019, qu'il disputera tout de même avec l'écurie sœur de Red Bull Toro Rosso, a annoncé lundi 12 août 2019 son équipe.

Pierre Gasly, 23 ans et originaire de Bois-Guillaume (Seine-Maritime), était passé de Toro Rosso à Red Bull au début de saison mais ses résultats restaient très en deçà de ceux de son coéquipier Max Verstappen, empêchant Red Bull de marquer des points importants au championnat constructeurs, où elle est actuellement 3e derrière Mercedes et Ferrari.

Pierre Gasly ne figure qu'à la 6e place du classement pilotes avec 63 points alors que Verstappen en compte 181 après 12 courses et à 9 du terme. Son meilleur résultat a été une place de 4e au Grand Prix de Grande-Bretagne alors que son équipier a remporté deux épreuves.

🚨@alex_albon moves to @redbullracing! ✌️



We're excited to see Alex get the opportunity, and we're happy to be working with @pierregasly again! 👊 ⁣ pic.twitter.com/hYgu3GsD0N