L1: Mbappé veut que Neymar "reste" au PSG

"Bien sûr, je ne veux pas qu'il parte. Je veux qu'il reste chez nous", a déclaré l'attaquant-vedette dans sa première prise de parole sur ce sujet brûlant, depuis Shenzhen en Chine où son club dispute samedi le Trophée des champions.

"Je lui en ai parlé. Il sait ce que je pense de lui et de sa situation. Tout va très bien entre nous. Notre relation est basée sur l'honnêteté et le respect. Comme je le respecte et l'admire beaucoup, je lui ai dit ce que je pensais de sa situation", a-t-il poursuivi.

"Kyky" et "Ney" partagent la tête d'affiche de la tournée en Chine du Paris SG mais, depuis la fin de saison dernière, plusieurs éléments ont alimenté le flou autour de leur association pour l'exercice à venir: les revendications du champion du monde pour plus de responsabilités, la rechute du Brésilien avant la Copa América, les rumeurs sur son retour au Barça...

Mbappé a mis les choses au clair au lendemain du premier entraînement collectif du talentueux N.10, remis de sa blessure.

"Il est comme d'habitude. Il est revenu à l'entraînement, il s'est remis de sa blessure. (Jeudi) Il n'y a pas eu de choses particulières. Il a encore montré sa qualité. Ce n'est pas nouveau. On connaît tous son importance", a rappelé le natif de Bondy.

Mbappé mènera samedi contre Rennes le groupe parisien, quand Neymar sera dans les tribunes, contraint de purger son troisième, et dernier, match de suspension. Les deux superstars pourront se retrouver sur la pelouse en compétition dimanche 11 août, contre Nîmes, pour la reprise de la Ligue 1.

A LIRE AUSSI.

Transferts: Kylian Mbappé, un coup de pression qui pose question

PSG: Mbappé suspendu encore deux matches, Neymar attend d'être fixé

Trophées UNFP : Mbappé, prince et roi de France... avant un départ ?

Neymar et le PSG à couteaux tirés

Paris-SG : une très longue fin de saison qui s'annonce...